Alan Kurdi yardım gemisinde bir intihar girişimi daha

Malta açıklarında bekleyen yardım gemisi Alan Kurdi'de bulunan 17 yaşında bir sığınmacı daha intihar girişiminde bulundu. Gemide bulunan sekiz sığınmacının durumunun kötüleştiği belirtiliyor.Akdeniz'de hiçbir limana yanaşmasına izin verilmeyen Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi Alan Kurdi'de bulunan sığınmacıların durumu kötüleşiyor.



31 Ağustos'tan beri denizde bekleyen gemideki sekiz sığınmacının birinin güverteden denize atlamaya çalıştığı belirtildi. Sea Eye sözcüsü Gordon Isler Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alan Kurdi misyonunun yöneticisi bana henüz reşit olmayan bir sığınmacının intihar girişiminde bulunduğu bilgisini verdi. Malta'nın sorumluluğu üstlenmesi için mutlaka birinin yaralanması mı gerekiyor? Bu sorumsuz tutumu nasıl açıklıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.



Alan Kurdi yardım gemisi Malta'nın yaklaşık 35 kilometre güneyinde bulunuyor. Gemiye Pazar akşamına kadar herhangi bir limana yanaşmasına izin verilmedi. Alan Kurdi'nin Malta'daki yetkili kurumlardan acilen yanıt beklediği belirtiliyor.



Malta'daki yetkili birimlere verilen bilgilerde, söz konusu sığınmacının "Anoreksi, giderek ruhsal dengesizlik, depresyon ve saldırganlık" belirtileri gösteren 17 yaşında bir Tunusulu olduğu kaydedildi. Gemide bir genç daha intihar girişiminde bulunmuştu. Bu genç ile birlikte dört sıpınmacının da Malta'da karaya çıkmasına izin verilmişti. Alan Kurdi, 31 Ağustos'ta kapasitesinin üzerinde dolu olan bir tekneden sekizi 18 yaş aldı, 13 sığınmacı kurtarmıştı.



Malta yönetimine çağrı



Regensburg merkezli Sea Eye sözcüsü Gordon Isler, Malta'daki yetkili birimlerin bir an önce harekete geçmesi talebiyle ilgili mahkemeye dilekçe verdiklerini belirtti. Gemideki sığınmacıların ruhsal dengelerinin bozulduğunu ifade eden Isler, "Bazılar günlerdir hiçbir şey yemiyor, bazılarını da hala deniz tutuyor" dedi. Malta yönetimine de çağrıda bulunan Isler, "Acilen bu sekiz kişiyi gemiden kurtararak, gereken tıbbi ve psikolojik desteği sağlamanızı rica ediyoruz" dedi.



İtalya ve Malta, son aylarda kurtarma gemilerinin limanlarına yanaşmalarına izin vermiyor.



Bu arada, Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee adlı sivil toplum örgütlerine ait Ocean Viking gemisinin de Libya açıklarında 12'si 18 yaşın altında, 50 sığınmacı kurtardığı bildirildi. Sığınmacıların bulunduğu botun uluslararası sularda batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.



dpa/JD,GA



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Kaynak: Deutsche Welle