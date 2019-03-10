Alan, "Vatandaşlarımızın Deniz Kenarında Yılın 365 Günü Yararlanabilecekleri Projeler Olacak"

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AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, sahil bandında vatandaşların yoğun ilgisini gördü.AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, hafta sonunu eşi Ceyda Alan ve çocukları ile birlikte Gazipaşa Caddesi ve sahil bandında gezerek geçirdi. Güneşli havada gezintiye çıkan Alan ve ailesi, cadde esnafı ve sahil bandında gezen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.Vatandaşlar ile sohbet ederek dertlerini dinleyen Selim Alan, en çok da hizmet talebiyle karşılaştı. Vatandaşlara şehrin çehresini değiştirecek projelerini anlatan Alan, "Yavaş yavaş günler tükeniyor. 22 gün gibi kısa bir süre kaldı. Bugün de eşim ve çocuklarımla beraber çarşı esnafımızla ve sahilde vatandaşlarımızla sohbet ettik. Dertlerini dinledik. Vatandaşlarımız 'Biz artık hizmet istiyoruz. Ama sizin gibi genç çalışkan birini istiyoruz' diyor. Çünkü hakikaten hizmetsiz kalmışız, hizmete aç kalmışız. Hizmeti unutmuşuz. En ufak bir şeyden bile mutlu olur hale gelmişiz. Projelerimizi anlatıyoruz. Halkımızla bir araya geliyoruz. Bu beş projenin şehrimizin çehresini değiştireceğini bir an önce yollarımızı yapacağımızı, suyun fiyatını düşüreceğimizi ve içilebilir hale getireceğimizi söylüyoruz. Tabi en önemlisi yollar. Samimiyet istiyor. Güler yüz istiyor. Seçimden seçime gelmeyin yanımıza diyor. Biz bunun sözünü veriyoruz. Ben zaten sürekli sahadayım. Oturmayı sevmeyen bir insanım. Ekibimizle beraber, teşkilatlarımızla beraber vatandaşımızın her zaman olduğu gibi yine yanında olacağız. İnşallah 31 Martta ben inanıyorum seçimi farklı şekilde önde bitireceğiz. Zonguldak bu kadar hizmete açken bu kadar hizmetsiz kalmışken 2019 yılı olmasına rağmen halen yolu, çamuru, çukuru konuşuyorken ben inanıyorum ki bizlere teveccüh gösterecektir. Biz de bize inananlar ve güvenenleri utandırmayacağız. Beş projemizin beşini de beş senede bitireceğiz. Vatandaşımızın karşısına bir daha ki dönem gönül rahatlığıyla çıkacağız. Biz söylediklerimizi yaptık. Yollarımızı yaptık. Suyumuzu içilebilir hale getirdik. Fiyatını düşürdük. Beş projemizi hayata geçirdik. Diyeceğiz. Bir beş sene daha vekaletlerini isteyeceğiz. Ben inanıyorum Zonguldak bu sefer hakikaten hizmeti seçecektir. Bizleri seçecektir. Çünkü karşılarında genç, dinamik bir ekip var. İnşallah Zonguldak'ta gençlik ateşini 31 Mart günü yakacağız" diye ifade etti."İnşallah benim vatandaşlarım yılın 365 günü yararlanabilecekleri denizin kenarında projeler olacak"Vatandaşların deniz kenarında olmalarına rağmen denizin tadını çıkartamadıkları yönünde dertlerini dinlediklerini ifade eden Alan, "Bu gün hava bozuk olsaydı yağmur olsaydı yada kapalı olsaydı vatandaşlarımız sahilde oturamayacaktı. Oturabileceğimiz deniz kenarında bir alan var mı yok. AVM'lere yada kapalı mekanlara gidiyoruz hepimiz. Yada ilçeler gidiyoruz. Ben de diyorum ki vatandaşlarımızın bizlerden talebi bu iken iki projemiz var. Kızlar Plajı projemiz ve Orta Kapuz tersane projemiz. Biz bunları zaten vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yaptık. Vatandaşlarımız denizin kenarında olmalarına rağmen denizin tadını çıkartamadıklarını söylediler. Akşam güneş batarken çay kahve içsek kötü mü olur dediler. Çok doğru, ben de çok isterim. 7'den 70'e herkes çok ister. Biz bütün projelerimizi buna yönelik yaptık. İnşallah benim vatandaşlarım yılın 365 günü yararlanabilecekleri denizin kenarında projeler olacak. İnanın göreceksiniz bu güne kadar bizim gibi düşünmeyen sandıkta bizi tercih etmeyen insanlarımız bile diyecek ki keşke daha önce hizmeti seçseydik diyecekler. Ben bütün vatandaşlarıma buradan şunu söylemek istiyorum. Hepsine söz veriyorum. İyi ki bu adama oy vermişim dedirteceğim hepsine" şeklinde konuştu.Alan, sahil bandı ziyareti sonrası Zonguldak Kömürspor - Menemen Belediyespor maçını izledi. - ZONGULDAK