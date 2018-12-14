Alan Walker, İlk Albümü "Different World" ile İklim Değişikliğine Dikkat Çekiyor!

"Farklı Dünya" anlamına gelen "Different World" albümünde sanatçı, tüm insanlığı ilgilendiren sorunlardan bir tanesi olan iklim değişikliği hakkında bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Müziğin insanlar üzerindeki birleştirici etkisiyle biraraya gelecek insanların bir değişime sebep olabileceği fikriyle, Alan Walker yeni albümündeki kampanyasını iklim değişikliği etrafında kurguladı. Sıradan davranışların kolektif bir bilinçle yapılmasının Dünya için pozitif bir değişikliğe neden olacağına inanıyor.

Bugüne kadar altına imzasını attığı şarkıları 14 milyardan fazla dinlenen Alan Walker, son zamanların en çok takip edilen sanatçılarından biri oldu. Spotify'da sürekli olarak "En Popüler 100 Sanatçı" arasına giren Alan Walker, Coachella, Tomorrowland, Ultra Music Festival ve Lollapalooza gibi büyük organizasyonların da arasında bulunduğu 500'den fazla etkinlikte boy gösterdi.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen müzik dünyasına izini bırakmış olan Alan Walker, bugüne kadar Justin Bieber, Rihanna ve Kygo gibi global süperstarlarla yaptığı işbirlikleriyle de adından çokça söz ettirmişti.

Alan Walker – "Different World" Sony Music etiketiyle yayımda!