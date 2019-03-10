Alanya
ilçesinde, " Atatürk
'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganı ile düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu, yapıldı.
Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi
, Türkiye
Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Atatürk Anıtı önünde başladı.
Yarışlarda 20 kilometrelik yarı maratonda 72 sporcu, halk koşusunda 5 kilometrede 168 ve 2 kilometrede 48 sporcu yer aldı.
Yarı maratonda kadınlarda Natalia Gyurten, erkeklerde Hasan Turgut
birinci oldu.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
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Kaynak: AA