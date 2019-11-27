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Alanya Belediyesinde moloz temizlik hizmeti

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce yaz sezonunun sona ermesi ve yenileme çalışmalarının başlamasıyla birlikte ev, otel ve iş yerlerinde yapılan tadilatlarda ortaya çıkan molozlar için temizlik hizmeti veriliyor.

27.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:52Alanya Belediyesinde moloz temizlik hizmeti
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce yaz sezonunun sona ermesi ve yenileme çalışmalarının başlamasıyla birlikte ev, otel ve iş yerlerinde yapılan tadilatlarda ortaya çıkan molozlar için temizlik hizmeti veriliyor.

Şehrin her noktasında ihtiyaca ve talebe göre çalışmalarına devam eden Alanya Belediyesi, temizlik ve hijyen konusunda, şehrin hiçbir noktasında taviz vermeyen Alanya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce hizmete soktuğu yeni faaliyetle moloz atıklarının temizlenmesi konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor. Kış tadilat sezonuna girerken ev, otel ve işyerlerinde yapılan tadilatlardan sonra ortaya çıkan atıkların sokakları kirletmesini önlemek için vatandaşların işlerini kolaylaştıran önlemler alınıyor. Yapılan tadilatlar sonucunda ortaya çıkan moloz atıkları Alanya Belediyesi tarafından ücret (210 TL) karşılığında alınıyor.

Bu hizmeti daha iyi yerine getirebilmek adına filoya on adet yeni konteyner daha ilave edildi. Randevulu moloz toplama sistemi ile yol kenarlarında ve kaldırımlarda molozların çirkin görüntüler oluşturmasını engellemek istediklerini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Daha temiz bir Alanya için çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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