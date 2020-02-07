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Alanya'da 1.2 ton kaçak protein tozu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 1 ton 225 kilo gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

07.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:49Alanya'da 1.2 ton kaçak protein tozu

ANTALYA'nın ilçesinde, 1 ton 225 kilo gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak gıda malzemesi satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, piyasaya yüklü miktarda protein tozu sürüleceği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde bir sahil büfesine operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 1 ton 225 kilo 800 gram gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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