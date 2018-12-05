Alanya'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde çok sayıda suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, 'yağma, hırsızlık, tehdit, hareket' gibi çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.'nin (34) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheli E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Polis,Antalya,Alanya
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:41