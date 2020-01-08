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Alanya'da 11 ayrı suçtan aranan 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan firari sanık, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

08.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:48Alanya'da 11 ayrı suçtan aranan 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
'nın ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan firari sanık, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çarşı Mahallesi'nde çok sayıda hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada Kadri E'yi aynı mahallede bir evi gözetlediği sırada yakaladı.
Sahte kimlik kullandığı belirlenen şüphelinin, parmak izi kontrolünde 11 ayrı suçtan arandığı ve kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen Kadri E, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Çarşı Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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