Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alanya'da 13 dilde 'evde kal' mesajı

Alanya'da 13 dilde 'evde kal' mesajıANTALYA'nın Alanya ilçesinde Türk vatandaşları ve yerleşik yabancılara yönelik hazırlanan videoda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaları çağrısında bulunuldu.

29.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:26
Alanya'da 13 dilde 'evde kal' mesajı
Alanya 'da 13 dilde 'evde kal' mesajı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Türk vatandaşları ve yerleşik yabancılara yönelik hazırlanan videoda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaları çağrısında bulunuldu. Alanya Belediyesi'nin hazırlattığı videoda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcular ile yerleşik yabancılar evlerinden çektikleri videoyla 13 dilde 'evde kal' çağrısı yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de sıkı önlemler alındı. Yetkililer önlemlerin yanı sıra vatandaşları evde kalması ve kendi karantinasını oluşturması için çağrıda bulunuyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde de bu kapsamda Alanya Belediyesi bir video hazırladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyasporlu futbolcular, ilçede hizmet veren yabancı dernek temsilcileriyle yerleşik yabancıların oluşturduğu birçok isim 'evde kalın' çağrısı yaptı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA DESTEK VERDİ
Video, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun halka seslenişiyle başlıyor. Bakan Çavuşoğlu, "Kendimizin, ailemizin ve tüm Alanyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Alanya" dedi.
'SAĞLIĞIN İÇİN EVİNDE KAL'
Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Alanyamız için, sağlımız için evinde kal Alanyam" derken, Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, "Evimizde kalalım, sağlıklı olalım. Evinde kal Alanyalı" diye çağrıda bulundu. Ayrıca diğer Alanyasporlu oyunculardan Djalma Campos çocuklarıyla, Papiss Cisse, Junior Fernandes de videoya mesajları ile destek verdi.
'EVDE KAL ALANYAM'
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de ailesiyle birlikte ekran karşısına geçerek, "Kendimiz için, ailemiz için, milletimizin sağlığı için, ülkemiz için zorunlu kalmadıkça evden dışarıya çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar" diyerek ailesiyle birlikte 'Evde kal Alanyam' mesajı verdi.
13 DİLDE 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
Videoda aynı zamanda yerleşik yabancılar da düşünüldü. Rusya, Danimarka, Litvanya, Norveç, Ukrayna, Polonya, Finlandiya, İngiltere, Kazakistan, Hollanda, İran, Almanya ve Letonya uyruklu yerleşik yabancılar, kendi dillerinde ilçede bulunan vatandaşlarına çağrıda bulunarak 'evde kalın' diye seslendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Alanya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Alanya'da 13 dilde 'evde kal' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

14:36: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SESSİZLİK HAKİM -2 - Haber 14:36: Bağlar Belediyesi fırınları denetleyip açıkta satılan ekmekleri topladı - Haber 14:36: Bolu'ya giriş ve çıkışlarda yolcuların ateşleri ölçülüyor - Haber 14:36: YediHilal Derneği dijital okuma grupları kurdu - Haber 14:36: Boya yaparken fenalaşan kişi tedavi altına alındı - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler