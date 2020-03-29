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Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında belediye tarafından hazırlanan video ile vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuldu.

29.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:48
Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında belediye tarafından hazırlanan video ile vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile

futbolcular ve yerleşik yabancıların da yer aldığı videoda 13 farklı dilde "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Alanya Belediyesi, korona virüse karşı evlerde kalınmasının önemine dikkat çekmek için bir video hazırladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyasporlu futbolcular, ilçede hizmet veren yabancı dernek temsilcileri ile yerleşik yabancıların yer aldığı videoda 13 dilde 'Evde kalın' çağrısı yapıldı. Videoda Bakan Çavuşoğlu, "Kendimizin, ailemizin ve tüm Alanyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar, lütfen evde kal Alanya" dedi.

Video yer alan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Djalma Campos Papiss Cisse, Junior Fernandes mesajları ile destek verirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de ailesiyle birlikte, "Kendimiz için, ailemiz için, milletimizin sağlığı için, ülkemiz için zorunlu kalmadıkça evden dışarıya çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar" diyerek ailesiyle birlikte "Evde kal Alanyam" dedi.

Videoda ayrıca Finlandiya, Rusya, Danimarka, Norveç, Ukrayna, Polonya, İngiltere, Litvanya, Kazakistan, Hollanda, İran, Almanya ve Letonya'dan gelerek ilçede yaşayan yabancılar da "Evde kal" mesajı verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Alanya, Güncel

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