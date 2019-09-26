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Alanya'da 14 yaşındaki kayıp Hatice'den iyi haber geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafta önce gezmek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki kız polisin yoğun çalışması sonucu bulundu.

26.09.2019 00:00Alanya'da 14 yaşındaki kayıp Hatice'den iyi haber geldi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafta önce gezmek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki kız polisin yoğun çalışması sonucu bulundu.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ortaokul son sınıf öğrencisi Hatice T. (14), geçen çarşamba günü dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Hatice T.'den haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru sonrası harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda saat 23.00 sıralarında kayıp Hatice T.'yi Alanya Belediyesi binasının arka tarafındaki alanda buldu. Polis merkezinde ifadesi alınan Hatice T., ailesine teslim edildi. Kızlarına kavuşan aile rahat bir nefes aldı. - ANTALYA

Hatice Çarpar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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