19.06.2019 12:58
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Alanya'da 17 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 ayrı suçtan aranan zanlı Alanya Nüfus Müdürlüğü'nde yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 ayrı suçtan aranan zanlı Alanya Nüfus Müdürlüğü'nde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Hamit B. (50) adlı kişinin Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başkansına ait kimlikle geldiğini belirledi.
İşlem yaptırmak istediği sırada ekipler tarafından yakalanan zanlının (GBT) sorgusunda 17 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Hamit B. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Asayiş Büro, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

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