Alanya'da 18 Bin Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 18 bin 563 güneş gözlüğü ve elektronik eşya ele geçirdi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından tespit ettikleri 2 depoya operasyon düzenledi. Güllerpınarı Mahallesi'nde Mehmet B.B.'ye farklı sokaklardaki 2 depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 18 bin 563 güneş gözlüğü ile farklı markalarda 600 kulaklık, 26 hoparlör, 382 selfie çubuğu ve 1350 oyuncak ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet B.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.- Antalya