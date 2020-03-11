Alanya'da 180 dönüm sahil erozyonla yok oldu
Barajlar, akarsu ve dere yataklarında hızlı yapılaşma, HES'ler ve otellerin dere yataklarını değiştirmeleri gibi nedenlerden dolayı turizm bölgesi Antalya ve ilçelerinde kıyıların erozyonla yok olmaya başladığı belirtildi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Barajlar, akarsu ve dere yataklarında hızlı yapılaşma, HES'ler ve otellerin dere yataklarını değiştirmeleri gibi nedenlerden dolayı turizm bölgesi Antalya ve ilçelerinde kıyıların erozyonla yok olmaya başladığı belirtildi. Alanya'da yaklaşık 180 dönüm sahil erozyonla yok oldu.
Kaynak: Dunya.com
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