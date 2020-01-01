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Alanya'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gasp, kumar oynanmasına yerle imkan sağlama, kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 hapis cezasıyla aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.

01.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:16 Alanya'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
'nın ilçesinde gasp, kumar oynanmasına yerle imkan sağlama, kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 hapis cezasıyla aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp, kumar oynanmasına yerle imkan sağlama, kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 hapis cezasıyla aranan şüpheli Enver D.'nin (38) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası dün akşam saatlerinde Cikcilli Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlediği baskınla şüpheli Enver D.'i yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Enver D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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