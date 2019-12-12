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Alanya'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

12.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:07Alanya'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

'nın ilçesinde 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, 21.30 sıralarında Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde Mehmet Mustafa Çapacı'nın idaresindeki 34 AFV 170 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Kerime Sönmez'in kullandığı 07 NZN 71 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 sürücü de ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Çapacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Sönmez ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Buradaki yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sönmez'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Çapacı'nın cansız bedeni incelemelerin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA


Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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