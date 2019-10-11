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Alanya'da 225 şişe sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından bir barda depoya düzenlenen operasyonda çeşitli markalarda 70 cc'lik 225 şişe ve 4 litre sahte içki ele geçirilirken olayla 1 şüpheli gözaltına alındı.

11.10.2019 14:24Alanya'da 225 şişe sahte içki ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından bir barda depoya düzenlenen operasyonda çeşitli markalarda 70 cc'lik 225 şişe ve 4 litre sahte içki ele geçirilirken olayla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerinde bir barda ve bu bara ait depoda yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 70 cc'lik 225 şişe ve plastik bidon içerisinde 4 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili G. D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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