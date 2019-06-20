20.06.2019 14:13
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Alanya'da 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 9 yıl 9 ay hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Antalya'nınAlanyailçesinde kesinleşmiş 9 yıl 9 ay hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Alanya İlçeEmniyet Müdürlüğü Asayiş BüroAmirliği İnfaz ekipleri,Mersin'inSilifkeilçesinde 'Konutta birden fazla kişiyle yağma' suçundan 3 yıldan beri aranan ve hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürkan U., (43) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheli Gürkan U.,ObaCaddesinde üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan U., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Mersin,Polis,Antalya,Alanya,3. Sayfa

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