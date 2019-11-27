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Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma' gibi 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

27.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:15Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
'nın ilçesinde 'Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma' gibi 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 'Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma' gibi 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Hasan K.'nin (35) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçedeki olası adresleri inceleyen ekipler, Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisindeki bir piknik tesisine baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan Hasan K., jandarma karakoluna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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