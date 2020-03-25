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Alanya'da 6 gündür aranan gençten iyi haber

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 gün önce gezmek için evinden ayrılan ve bir daha haber alınmayan 17 yaşındaki genç jandarma tarafından bulundu.

25.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:42
Alanya'da 6 gündür aranan gençten iyi haber
Antalya 'nın Alanya ilçesinde 6 gün önce gezmek için evinden ayrılan ve bir daha haber alınmayan 17 yaşındaki genç jandarma tarafından bulundu.

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ahmet Kızıltaş (17), Cuma günü sabah saatlerinde dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Kızıltaş'tan haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu sonrası harekete geçerek arama çalışmaları yapan jandarma Kızıltaş'ı akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi'nde yaya olarak yürüdüğü sırada buldu. Karakolda ifadesi alınan Kızıltaş ailesine teslim edildi. Oğullarına kavuşan aile büyük mutluluk yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

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