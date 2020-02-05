Haberler » 3. Sayfa » Alanya'da 600 kilogram muz çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Alanya'da 600 kilogram muz çalan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 600 kilogram muz çaldığı iddia edilen 3 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

05.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:11Alanya'da 600 kilogram muz çalan 3 şüpheli yakalandı
'nın ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 600 kilogram muz çaldığı iddia edilen 3 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Kestel Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Alanya İlçe Komutanlığı ekipleri Vatan D.'ye ait bir bahçeden yaklaşık 600 kilogram muz çalındığı ihbarını alarak harekete geçti. Olay yerinde giden ekipler, çevrede inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin 17 yaşındaki O.K., aynı yaşlardaki M.Ç. ve A. B. Ö. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine jandarma şüphelileri dün adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kestel Mahallesi, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
5.02.2020 13:14:26