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Alanya'da 8. randevu

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor lig tarihinde 8. kez karşılaşacak.

17.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:30Alanya'da 8. randevu
Alanyaspor ile Hes Kablo lig tarihinde 8. kez karşılaşacak.
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaşan iki takım, yarın 8. randevuda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 7 müsabakada Hes kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 4 kez kazandı. İki takım arasındaki 1 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılılar, rakibine 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1
2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2
2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0
2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0
(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Güncel

Kaynak: İHA

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