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Alanya'da Afet Semineri verildi

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ev sahipliğinde seminer düzenlendi.

27.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:50Alanya'da Afet Semineri verildi
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından Turistik İşletmeciler Derneği ev sahipliğinde seminer düzenlendi.

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ev sahipliğinde 'kamu ve özel sektör kuruluşlarının sivil savunma hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasının daha etkin ve zamanında yapılabilmesi' kapsamında Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) seminer verildi. 100 personel veya 100 yatak üzeri kapasiteli otel işletmelerinin sivil savunma amirlerine yönelik düzenlenen etkinlikte sığınak çeşitleri, sığınaklarda olması gereken mekanik yapı, nükleer ve biyolojik saldırı durumlarında alınması gereken önlemler, alarm çeşitleri, deprem ve yangın riskiyle mücadele gibi konular masaya yatırıldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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