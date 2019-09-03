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Alanya'da aile boyu dolandırıcılık

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini iş adamı olarak tanıttıktan sonra senet karşılığı aldıkları araçları farklı kişilere satıp kayıplara karışan damat ve kayın pederi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

03.09.2019 17:35 Alanya'da aile boyu dolandırıcılık
Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini iş adamı olarak tanıttıktan sonra senet karşılığı aldıkları araçları farklı kişilere satıp kayıplara karışan damat ve kayın pederi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Senet karşılığı araç satın alarak insanları dolandırdıklarına dair bir ihbar alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda iki şüphelinin internet üzerinden araçlarını satan vatandaşlara ulaştıklarını, kendilerini zengin iş adamları olarak tanıttıkları bilgisine ulaştı. Kendilerini birçok şirketin sahibi olarak tanıtarak internet üzerinden online araçlarını satan vatandaşlara ulaşarak senet karşılığı araçlarını kendilerinden alarak başkalarına satıp senetleri ödemedikleri tespit edilen kayın peder Ercan Y. (67) ve damat Fatih K. (34) polisin operasyonuyla Okurcalar Mahallesi'nde adresinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üstünden sahte kimlik çıkarken, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Ercan Y.'nin dolandırıcılık suçundan 7 farklı dosyadan aramasının olduğu ve hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kayın peder sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, damat ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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