09.07.2019 15:40
Haberler» Güncel» Haber

Alanya'da aile mezarlığı parçalandı

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesinde olan 2 mezar kimliği belirsiz kişi veya kişi tarafından saldırıya uğradı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde olan 2 mezar kimliği belirsiz kişi veya kişi tarafından saldırıya uğradı. Dede ve babaannesinin mermer mezarları parçalanırken torunu ise duruma tepki gösterdi.

Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki Cücenler Mezarlığı'nda bulunan Ayşe Uğurkutu ve Halil Uğurkutu'nun mezarları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Bugün dayısı Mehmet Çebiç'i kaybeden Selahattin Uğurkutu, cenazesini toprağa vermek için gittiği bu mezarlıkta gördüğü manzara karşından şok geçirdi. Dede ve babaannesinin mezarlığındaki mermerlerin parçalandığı fark eden Uğurkutu duruma tepki gösterdi.

"Bu inanılmaz manzarayla karışlaştık"

Yaşadığı üzüntüyü İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan Selahattin Uğurkutu, sabah mezarlığa geldiklerinde bu manzarayla karşılaştıklarını ifade etti. Uğurkutu, "Geçtiğimiz hafta gelip duamızı ettik, mezarlarımızı suladık her hangi bir sıkıntı yoktu. Dün akşam dayım vefat etti. Dolayısıyla dayımın kabrini açmak için sabah saatlerinde buraya geldiğimizde bu inanılmaz manzarayla karışlaştık ve çok üzüldük. Bunu yapan nasıl yapar, ne şekilde yapar bilemiyorum. Kasıtlı mı yaptı bilmiyorum ama biz Mahmutlar'ın tanınmış bir ailesiyiz kazara olmuş olsa bile bunu bize iletebilirdi. Kazara olmuş olsa olabilir insanlık hali derdik. Maalesef nasıl olduğunu bilmiyorum ama bu çok kötü bir manzara, çok üzüldük yaşanan olaya. Artık tamir ettireceğiz" dedi.

"Bunu yapan şahısları Allah'a havale ediyorum"

Kimseden şikayetçi olmadıklarını aktaran Uğurkutu, şunları söyledi:

"Herhangi bir şikayette bulunmadık. Kimseden de şikayetçi olmadık. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Doğal olarak burada güvenlik kamerası da yok. Kimin ne şekilde yaptığını bilemiyoruz. Bunu yapan şahısları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Mahmutlar, Antalya, Alanya, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:44   Suriye sınırına askeri sevkiyat
16:44   Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
16:44   Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ürdün'de toplandı
16:44   Bakan Kasapoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nu kabul etti
16:43   İSTANBUL - GAZETECİ MEHMET GÜNDEM'E 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
16:43   Gazeteci Mehmet Gündem'e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
16:42   Çin, ABD'den Tayvan'a silah satışını derhal iptal etmesini istedi