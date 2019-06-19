19.06.2019 17:51
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Alanya'da akaryakıt istasyonunda korkutan anlar

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda depoya tankerden akaryakıt aktarımı esnasında patlama meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda depoya tankerden akaryakıt aktarımı esnasında patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, polis ikinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun akaryakıt depolama kısmında tankerden aktarım sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama gerçekleşti. Patlama akaryakıt istasyonun çevresinde şiddetli şekilde hissedilirken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İstasyonda büyük hasara yol açmayan patlamanın çıkardığı ses ise paniğe neden oldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel köpük solüsyonuyla patlamanın gerçekleştiği alanda soğutma yaparken, polis ekipleri de ikinci bir patlamanın yaşanma ihtimaline karşı emniyet şeridi çekerek, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Patlamadan etkilenen 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Alanya, 3. Sayfa

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