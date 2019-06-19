19.06.2019 17:37
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Alanya'da akaryakıt istasyonunda patlama

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cikcilli Mahallesi çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun yakıt depolama kısmında, tankerden akaryakıt boşaltımı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.
Hasara yol açmayan patlamanın çıkardığı ses, çevrede panik yaşanmasına neden oldu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama yaşanan alanda soğutma yaparken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Olayda hafif yaralanan 1 kişi, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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