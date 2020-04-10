Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alanya'da akıma kapılan Türkmenistanlı işçi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir serada semaverle çay demlediği sırada elektrik akımına kapılan Türkmenistan uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

10.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:16
Alanya'da akıma kapılan Türkmenistanlı işçi öldü
Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir serada semaverle çay demlediği sırada elektrik akımına kapılan Türkmenistan uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

Olay, bu sabah saatlerinde İmamlı Mahallesi'ndeki bir muz serasında meydana geldi. Serada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmet Hudaygulyev, elektrikli semaverde çay demediği sırada kablosundaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Hudaygulyev'in akıma kapılarak yere yığıldığını gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Hudaygulyev'i ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hudaygulyev doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hudaygulyev'in cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkmenistan, Antalya, Alanya, İşçi, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Alanya'da akıma kapılan Türkmenistanlı işçi öldü - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:31: Edremit'e 13 Nisan'a kadar özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı - Haberler 19:31: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi - Haberler 19:28: Polislere alkışlı kutlama - Haberler 19:26: Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler 19:25: PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma - Haberler 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı - Haberler 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin