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Alanya'da Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman uyruklu kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

19.08.2019 15:30 Alanya'da Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman uyruklu kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.
Alman uyruklu Uwe Szramek'in (57) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden uzun süre çıkmaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, Szramek'i banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekibi Szramek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinde banyoda mangal kömürü ve Szramek'in yazdığı değerlendirilen, "Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Başka akraba yok, belki siz beni yabancılar mezarlığına koymak istersiniz ama gerek yok. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel! Teşekkür ederim." ve "Türkiye, her şey için teşekkür ederim. Benim motosikleti temizlik için ev sahibine bırakıyorum." yazılı notlar bulundu.
Yapılan incelemede ölüm olayının şüpheli bulunması üzerine Szramek'in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

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