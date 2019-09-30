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Alanya'da aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

30.09.2019 15:24Alanya'da aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 07 AHD 909 plakalı otomobilin motor kısmından gelen kedi sesini fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan yavru kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, Alanya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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