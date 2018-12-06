Alanya'da Aranan 10 Kişi Tutuklandı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan aranan 22 kişiden 10'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu dördü kadın 22 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 10 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis,Antalya,Alanya
06 Aralık 2018 Perşembe 15:08