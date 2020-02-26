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Alanya'da aranan 15 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, yaralama ve tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheli, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

26.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:06Alanya'da aranan 15 şüpheli yakalandı
'nın ilçesinde hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, yaralama ve tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheli, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcılık, gasp, yaralama ve tehdit gibi suçlardan aranan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler daha önceden belirledikleri adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 12'si işlemlerinin ardından serbest kalırken, 'Konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası olan O.M., 'Konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.A. ile 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.K. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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