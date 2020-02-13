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Alanya'da aranan 16 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, yaralama ve tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheli, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

13.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:01Alanya'da aranan 16 şüpheli yakalandı
'nın ilçesinde hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, yaralama ve tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheli, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık, gasp, yaralama ve tehdit gibi suçlardan aranan 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler daha önceden belirledikleri adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenleyerek 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 12'si işlemlerinin ardından serbest kalırken, silahla tehdit suçundan 1 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.M.E., dolandırıcılık suçundan 4 yıl 11 ay hapis bulunan O.U., kasten yaralama suçundan aranan O.A. ve hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.V. ise emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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