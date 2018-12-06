Alanya'da Aranan 22 Şüpheli Yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:12



06 Aralık 2018 Perşembe 14:12

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, silahla tehdit, ruhsatsız silah taşıma, mühür bozma gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, daha önceden belirledikleri 22 şüphelinin adreslerine baskın yaptı. Baskında çeşitli suçlardan aranan B.A, H.C, F.A, U.G, H.Ç, H.İ.B, G.E, M.S, H.Y, Z.M, F.S, C.D.K, E.G, E.O, M.T, E.B, S.Y, K.Ş, E.S, İ.Ü, İ.H.Ç. ve S.Y. isimli 22 şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılık talimatıyla serbest kalırken, 10'u sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA