Alanya'da Aranan Bir Kişi Yakalandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:28



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:28

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan bir zanlıyı yakaladı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Ekip, yaptığı çalışmayla "yağma, hırsızlık, tehdit, konut dokunulmazlığından, geceleyin yağma ve hakaret" suçlarından aranan firari E.B'yi ilçe merkezindeki evinde yakaladı.Hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.