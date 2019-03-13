Alanya'da Barda Ateş Açan Kişi Tutuklandı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir barda rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, H.Y, dün gece İskele bölgesindeki bir barda rastgele ateş açtı. Olay sırasında biri üniversite öğrencisi 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
H.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince aynı bölgede yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Antalya, Alanya, Güncel
Kaynak: AA