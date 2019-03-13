13 Mart 2019, 19:34
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Alanya'da Barda Ateş Açan Kişi Tutuklandı

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, H.Y, dün gece İskele bölgesindeki bir barda rastgele ateş açtı. Olay sırasında biri üniversite öğrencisi 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

H.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı bölgede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Antalya, Alanya, Güncel
Kaynak: AA