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Alanya'da başını su kaydırağına çarpan gurbetçi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için Almanya'dan gelen ve kaldığı otelin havuzundaki su kaydırağına başını çarparak ağır yaralanan kişi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17.10.2019 13:18Alanya'da başını su kaydırağına çarpan gurbetçi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için Almanya'dan gelen ve kaldığı otelin havuzundaki su kaydırağına başını çarparak ağır yaralanan kişi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen gurbetçi Hakan Şeker (40), 6 Ekim'de kaldığı otelin havuzuna girdi. Burada bulunan su kaydırağına başını çarpan Şeker, ağır yaralı olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi 10 gündür süren Şeker, dün gece hayatını kaybetti.
Şeker'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Almanya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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