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Alanya'da belediye işçisine sopalı meydan dayağı

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi, sopayla bir kişi tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edildi.

08.08.2019 14:13 Alanya'da belediye işçisine sopalı meydan dayağı
Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi, sopayla bir kişi tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edildi. Kaçan saldırgan ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Hacet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Alanya Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli olan Vedat Korkmaz (26), temizlik yaptığı sırada bir anda yanına sopa ile gelen bir kişinin henüz bilinmeyen nedenle saldırısına uğradı. Başına aldığı sopa darbeleriyle baygınlık geçiren Korkmaz yere yığılırken, saldırgan yerde hareketsiz yatan Korkmaz'a vurmaya devam etti. Çevredekilerin tepkisi üzerine saldırgan olay yerinden hızla ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Korkmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası gelen polis ekipleri, kaçan çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin Metin E. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Metin E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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