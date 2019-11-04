Haberler » Güncel » Alanya'da bir aracın lastiklerinin kesilme anı kamerada

Alanya'da bir aracın lastiklerinin kesilme anı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın lastiğini bıçakla kesen Norveç uyruklu kişi, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

04.11.2019 18:12Alanya'da bir aracın lastiklerinin kesilme anı kamerada
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın lastiğini bıçakla kesen Norveç uyruklu kişi, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.
Yusuf Duman, Oba Mahallesi'nde park halindeki 07 CSD 54 plakalı hafif ticari aracının üç lastiğinin kesilmiş olduğunu görünce polise haber verdi.
Çalışma başlatan ekipler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından aracın lastiklerini bıçakla kesen şüphelinin aynı mahallede yaşayan 38 yaşındaki Norveç uyruklu O.S. olduğunu belirledi.
Evinde gözaltına alınan O.S'nin ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı hatırlayamadığını ancak zararı karşılamak istediğini söylediği öğrenildi.
Duman ile zararın karşılanması konusunda anlaşan O.S, serbest bırakıldı.

Antalya, Norveç, Alanya, Oba, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:37 Kahramanmaraş'ta kore rüzgarı esti
23:35 ABD'den İranlı önemli isimlere yaptırım kararı
23:34 Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
23:34 Katalonya'da İspanya Kralı karşıtı gösteri
23:34 Nijerya'da Boko Haram'ın üst düzey 8 üyesi yakalandı
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
22:30 Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün
4.11.2019 23:43:41