Alanya'da bir aracın lastiklerinin kesilme anı kamerada

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir aracın lastiğini bıçakla kesen Norveç
uyruklu kişi, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.
Yusuf Duman, Oba
Mahallesi'nde park halindeki 07 CSD 54 plakalı hafif ticari aracının üç lastiğinin kesilmiş olduğunu görünce polise haber
verdi.
Çalışma başlatan ekipler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından aracın lastiklerini bıçakla kesen şüphelinin aynı mahallede yaşayan 38 yaşındaki Norveç uyruklu O.S. olduğunu belirledi.
Evinde gözaltına alınan O.S'nin ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı hatırlayamadığını ancak zararı karşılamak istediğini söylediği öğrenildi.
Duman ile zararın karşılanması konusunda anlaşan O.S, serbest bırakıldı.