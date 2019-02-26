Alanya'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Dinek Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin bıçaklandığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan Nevzat E.'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat E.'nin cansız bedeni incelemelerin otopsisi için morga konuldu. Cinayet ihtimali üzerinde duran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA