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Alanya'da büfeden çok sayıda alkollü içki çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahil kenarındaki bir büfeden çok sayıda alkollü içki çalan şüpheli polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

30.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:28
Alanya'da büfeden çok sayıda alkollü içki çalan şüpheli tutuklandı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde sahil kenarındaki bir büfeden çok sayıda alkollü içki çalan şüpheli polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Kleopatra Plajı'nda bulunan bir büfeden hırsızlık yaptığı ihbarını alarak harekete geçti. Ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemelerde şüphelinin büfenin kapısının kırarak içeri girdiğini ve çok sayıda alkollü içkiyi aldıktan sonra olay yerinde hızla uzaklaştığını tespit etti. Soruşturma derinleştiren polis, hırsızlık şüphelisinin 26 yaşındaki R.T. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R. T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa
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