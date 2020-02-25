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Alanya'da cadde ve sokaklar yenileniyor

Alanya Belediyesi, kent merkezinde altyapı çalışmaları ve kış şartları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

25.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:15Alanya'da cadde ve sokaklar yenileniyor
Belediyesi, kent merkezinde altyapı çalışmaları ve kış şartları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına Hacet mahallesinde devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı bozulan ve yenilenme ihtiyacı doğan mahallelerdeki yollarda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "İlçe genelinde çeşitli nedenlerle bozulan, araç ve yaya trafiği açışından güvenli olmayan cadde ve sokaklarda başlattığımız asfalt yenileme ve onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımız şu an Hacet Mahallesi'nde sürüyor. Ardından planlamalarımız ve gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bozuk ve işlevini bitirmiş yol bırakmayacağız" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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