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Alanya'da caddeye dezenfeksiyon tüneli konuldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, belediye tarafından Hükümet Meydanı'na koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon tüneli konuldu.

07.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:24
Alanya'da caddeye dezenfeksiyon tüneli konuldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, belediye tarafından Hükümet Meydanı'na koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon tüneli konuldu.

Alanya Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı Hükümet Meydanı'na dezenfeksiyon tüneli koydu. Koronavirüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler artırılırken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ilçenin en işlek caddesine de bu tüneli koyarak çalışmak zorunda olan, dışarıda bulunan insanların en azından kendilerini dezenfekte edebilmeleri için böyle bir hizmet düşündüklerini söyledi.

Dezenfeksiyon tüneline girdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Adem Murat Yücel, son zamanlarda sadece lokal değil, ülkenin, dünyanın bir sorunu haline gelen virüsle yerelde mücadele ettiklerini belirtti. Yücel, "Vatandaşların ihtiyaçları ve bu bölgede alınacak olan tüm tedbirlerin hepsini alıyoruz. Yerel yönetim olarak tüm gayretimiz bu virüsün doğurduğu etkenleri bir an önce başımızdan def etmek. Bunu hem sağlık hem gıda hem de ekonomik açıdan yerel yönetim olarak herkesin yanında olduğumuzu bildirmek isterim. Bugün de insanlarımızın sağlığı için bakanlığımızın verdiği dezenfekte onayı olan tüneli meydana kurduk. Böylelikle sabah iş yerine giden arkadaşlarımız ve akşam evine gidenler bu dezenfekte tünelinden yararlanıp, kullanabilecek. Hem virüs etkisinden kurtulacak hem de bütün bakterilerinden dezenfekte olacaklar. Sağlıklı bir şekilde günlük hayatlarını devam ettirebilecekler" dedi.

Cumhurbaşkanının talimatlarıyla son zamanlarda maske takılmasının zorunlu hale geldiğini aktaran Başkan Yücel, "Biz de insanlara ulaşılabilir olarak herkese elimizden geldiği kadar maske ulaştırmaya çalışıyoruz. Piyasada maske bulmakta zorlanıyorduk. Yeni çıkan genelgeyle satışların olmamasıyla birlikte bunların kamu kuruluşlarında hem de yerel yönetimlerde dağıtımlarına bir an önce başlanıyor. Biz de bulabildiğimiz kadar yani 45 bin dağıtıldı. Bugünkü kargomuzdan 50 bin çıkacak. Biz küçük rakamlarla başlamıştık ama sadece şu anki sipariş verdiğimiz rakam 150 bin. Yeni yasadan dolayı devletimiz kumaşını karşılayacak. İşçilikleri diğer fabrikalarda yaptırmak suretiyle sabahtan 200 bin maske siparişi verdik. Halkımızın bu zaman dilimi içerisinde ne kadar maskeye ihtiyacı varsa hepsini karşılamaya çalışacağız. Biz şu anda başta sağlık kuruluşları, diğer kurumlar, elimizden gelen imkanlar doğrultusunda orada çalışanların sağlığı için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'BİR YIĞILMA YOK'

Şu anda Alanya'da aksi bir durum olmadığını kaydeden Başkan Yücel, şöyle konuştu:

"Şu anda herkes hastanelerden, sağlık kurumlarından yaralanıyor. Aşırı bir yığılma da yok. Diğer şehirlere, ilçelere göre kontrollü bir şekilde gidiyor. Bölgemizde de toplum olarak elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapacağımıza da inanıyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hükümet, Alanya, Güncel
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