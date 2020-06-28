Alanya'da caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir caretta carettanın kumsala yumurtlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
28.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:34
Yeşilöz Mahallesi'nde sahile çıkan caretta carettalar, açtıkları çukurlara yumurtalarını bırakmaya devam ediyor.
Sahile çıkan bir caretta caretta, yumurtlamasının ardından denize geri döndü.
Bir hayvansever, caretta carettanın yumurtlama ve denize döndüğü anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
Kaplumbağanın sahilden ayrılmasının ardından yumurtalarını bıraktığı alan, hayvansever tarafından taşlarla çevrilerek koruma altına alındı.
Kaynak: AA