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Alanya'da çay servisi yapılan kahvehaneye baskın

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın yaptığı denetimlerde toplu halde oturarak yasaklara aykırı hareket eden 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi.

05.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:50
Alanya'da çay servisi yapılan kahvehaneye baskın

Antalya 'nın Alanya ilçesinde jandarmanın yaptığı denetimlerde toplu halde oturarak yasaklara aykırı hareket eden 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi.


Alanya'da korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde kahvehaneler de kapatılmıştı. Okurcalar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde A.P.'ye ait kahvehanenin tebliğe rağmen müşteri aldığını tespit eden Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kahvehanenin arka tarafta bulunan odasında toplu halde kişilerin olduğunu ve çay servisi yapıldığını tespit etti. Jandarma iş yeri sahibi A.P. ve odada bulunan 9 kişi hakkında işlem yaptı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Okurcalar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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