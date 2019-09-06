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Alanya'da Çek turist denizde boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki Çek uyruklu erkek turist, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

06.09.2019 22:29 Alanya'da Çek turist denizde boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki Çek uyruklu erkek turist, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Alanya'ya tatil için gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşı Vojtech Marek (81), saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Marek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çek turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Marek ambulansla Alanya Yaşam Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Marek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Marek'in cesedi savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, turist, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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