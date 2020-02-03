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Alanya'da çocuk parklarında dezenfekte yapılıyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, farklı noktalarda yer alan çocuk parklarındaki oyun gruplarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.

03.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:44Alanya'da çocuk parklarında dezenfekte yapılıyor
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, farklı noktalarda yer alan çocuk parklarındaki oyun gruplarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Yapılan çalışma ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanırken ekipler çocuk oyun grupları ve alanlarını dezenfektan ile temizleyerek hijyen sağladı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Çocuk oyun gruplarının hijyenik şartlara sahip olması amacıyla gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmalarını Şehrin birçok kesiminde bulunan tüm oyun gruplarında periyodik aralıklarla sürdüreceğiz. Kullanılan dezenfektan solüsyonu Uluslararası Kalite Belgeli ve Sağlık Bakanlığı Ruhsatına sahip. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda oynaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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