Alanya'da dağda kar, sahilde deniz keyfi

TÜRKİYE'nin en büyük sıradağları olan Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Antalya 'nın Alanya ilçesinde, dağlık bölgeleri kar kaplarken, tatilciler sahilde denizin keyfini çıkardı.

İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Alanya'nın sahil bölgelerinde hava sıcaklığı 17, nem oranı yüzde 25 seviyelerinde ölçülürken, dağlık bölgelerde ise sıcaklık sıfırın altına düştü. Toros Dağları'na düşen kar nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, yer yer don olayları da görüldü.İlçenin sahil kesiminde ise tatilciler ve yöre halkı güneşli havayı görünce kendini sokağa attı. Sahile inen yerleşik yabancılar ve tatilciler, havanın tadını çıkardı. Sokağa çıkanların kimi bikini ve mayosuyla sahilde güneşlenirken, kimisi denizin kumsalla buluştuğu noktalarda yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Bazılarının ise çocuğuyla sahilde oynamayı tercih ettiği görüldü.

Kaynak: DHA