Alanya'da deniz keyfi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahile inerek deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
16.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:59
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahile inerek deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
Alanya İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ilçede hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ve nem oranı yüzde 70 olarak ölçüldü. İlçede, sabah saatlerinde güneş kendini gösterirken, yaz havasını fırsat bilenler ise dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına giderek denizin keyfini çıkardı. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girdi. Öğleden sonra güneşli hava yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, meteoroloji yetkilileri Alanya'da yarın yağış beklendiğini belirtti.
Kaynak: DHA
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