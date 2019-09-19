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Alanya'da depodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği depodan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

19.09.2019 14:39Alanya'da depodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği depodan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi 238. Sokak üzerindeki bir apartmana ait depoda meydana geldi. Bir şüphelinin kendine ait depoya camını kırarak içeri girdiğini fark eden kişi, durumu polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, şüpheli D.M.A.'yı (23) depodan musluk ve batarya almak üzereyken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.M.A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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